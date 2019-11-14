Каталог спецодежды и средств защитыВесь каталог
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ОПТ (заказ > 10 тыс руб)11.05 руб./парРОЗНИЦА (заказ < 5 тыс руб)14.92 руб./парот 1 212 руб.ОПТ (заказ > 10 тыс руб)202 руб./штРОЗНИЦА (заказ < 5 тыс руб)272.70 руб./штОПТ (заказ > 10 тыс руб)15.30 руб./парРОЗНИЦА (заказ < 5 тыс руб)20.66 руб./парОПТ (заказ > 10 тыс руб)14.15 руб./парРОЗНИЦА (заказ < 5 тыс руб)19.10 руб./парОПТ (заказ > 10 тыс руб)702 руб./штРОЗНИЦА (заказ < 5 тыс руб)947.70 руб./штОПТ (заказ > 10 тыс руб)415.35 руб./штРОЗНИЦА (заказ < 5 тыс руб)560.72 руб./штОПТ (заказ > 10 тыс руб)415.35 руб./штРОЗНИЦА (заказ < 5 тыс руб)560.72 руб./штОПТ (заказ > 10 тыс руб)393.10 руб./штРОЗНИЦА (заказ < 5 тыс руб)530.69 руб./штот 57.60 руб.ОПТ (заказ > 10 тыс руб)57.60 руб./штРОЗНИЦА (заказ < 5 тыс руб)77.76 руб./штот 345 руб.ОПТ (заказ > 10 тыс руб)345 руб./штРОЗНИЦА (заказ < 5 тыс руб)465 руб./шт
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Магазин спецодежды
Торговый дом "СОМ" — компания, специализирующаяся на разработке, продаже спецодежды, а также сопутствующих средств индивидуальной защиты, полимерной упаковки. Спецодежда из каталога, а также другой ассортимент товара будет актуален для организации безопасного и плодотворного труда рабочих разных специальностей и отраслей промышленности. Их можно использовать и для хозяйственных потребностей в быту.
Мы всегда в курсе особенностей и требований потребителей к качеству товара, поэтому, готовы предложить востребованную продукцию, которая будет не только удобной в пользовании, но и будет соответствовать экологическим, санитарным стандартам.
Спецодежда и средства индивидуальной защиты
Наш магазин спецодежды предлагает качественную верхнюю одежду для разных времен года и условий труда. В наличии и под заказ в соответствии с индивидуальными размерами можно приобрести:
- куртки;
- брюки;
- одноразовые комбинезоны;
- сигнальные жилеты;
- головные уборы и трикотаж.
Дополнят основной комплект рабочей одежды средства индивидуальной защиты. На выбор мы предлагаем:
Более подробный перечень средств защиты и спецодежды официального сайта компании размещается в иллюстрированном разделе "Каталог".
Важно! Наш интернет-магазин спецодежды предлагает приобрести продукцию, которая не будет сковывать движения, сохранит тепло (спецодежда зимняя с утеплителем) и будет выполнять терморегуляцию (летняя спецодежда, демисезонная). При разработке моделей подбираются самые лучшие ткани, которые обеспечат защиту и прослужат долго.
Специальные ткани, фурнитура, крой рассчитаны на защиту от холода, ветра, агрессивных сред, искр. Видимость в темное время суток обеспечат светоотражающие полосы на рукавах, спине, на груди.
Услуги компании ТД «СОМ»
Спецодежду купить можно и в соответствии с корпоративными цветами с нанесением логотипа бренда. При этом заказ можно выполнить как небольшой партией, так и оптовый для всего предприятия.
Продается спецодежда в Москве, где и размещены основные производственные мощности предприятия. Благодаря дистанционной работе мы принимаем заявки онлайн. Готовая рабочая спецодежда есть на складе.
Преимуществом обслуживания у нас является возможность оформления индивидуального заказа с учетом особенностей рабочих процессов различных предприятий. Несмотря на расстояние, мы принимаем и выполняем заказы из разных городов России, соответствуя заявленным срокам производства.
На каждом этапе заказа спецодежды официальный сайт готов принять заявку и рекомендации к ней. Для этого достаточно воспользоваться стандартной формой оформления покупки через наполнение корзины покупок. После этого можно перейти к оформлению, следуя всплывающим подсказкам. Если возникают вопросы, необходимо связаться с менеджером компании по телефону либо написать в предлагаемую форму обратной связи.
Ваша компания оценит:
- скорость оформления заказа и его выполнения;
- внимание на всех тапах сотрудничества;
- долговечность материалов, простоту ухода, качество каждого шва;
- на спецодежду цена находится в оптимальных пределах с учетом качества;
- учет требований к труду, профессиональной специфики;
- современный крой, который подойдет как начальнику, так и рядовому сотруднику.
Важно! Мы работаем над расширением своего ассортимента, чтобы охватить разные направления деятельности. Обсудите с менеджером интересующие вопросы, возможно, у нас найдется предложение для удовлетворения заявки.
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